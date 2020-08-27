Пермские дома, где вовремя не подключили горячую воду, возьмут под жесткий контроль

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В Перми состоялось заседание штаба по подготовке к зиме. Сейчас к отопительному сезону готовы более 90 процентов жилых домов и все объекты социальной сферы. При этом в Instagram главы города регулярно поступают жалобы пермяков о том, что периоды отключения горячей воды в домах затягиваются, порой более чем на две недели.

–1 сентября уже не за горами, и несмотря на то, что в Перми пока держится теплая погода, у нас была четкая договоренность, что до 20 августа все эти работы вы должны были завершить. Жители не должны оставаться без горячего водоснабжения, - обратился заместитель главы администрации города Игорь Субботин к представителям ООО «Пермская сетевая компания».

- Нами было выявлено 1125 дефектов трубопроводов, это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Перенос сроков опрессовок обусловлен необходимостью устранить выявленные повреждения и более качественно подготовить теплопроводы к зиме, - пояснил Сергей Гужев, технический директор – главный инженер ПСК.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил точечно отработать дома, где долго не подключают горячую воду.