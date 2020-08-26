В Прикамье водителям «скорой» не заплатили за риск при работе с коронавирусными больными

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Сотрудники прокуратуры продолжают выявлять случаи, когда работникам «скорой помощи» в условиях коронавируса не доплачивают стимулирующие выплаты.

- Так, при проверке ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» выяснилось, что работодателем неверно определён период начисления выплат стимулирующего характера за особые условия труда персоналу больницы из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в краевой прокуратуре. – В результате перед пятью водителями автомобиля мобильной бригады образовалась задолженность в размере более 79 тысяч рублей. По итогам проверки прокурор Уинского района внес представление в адрес главного врача этой больницы. Водителям доначислили стимулирующие выплаты, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.