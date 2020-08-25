В Прикамье будут судить автомошенника, который похитил 26 автомобилей на 33 миллиона рублей

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Пермского района придумал, как почти даром заиметь целый автопарк дорогих машин.

- Его обвиняют в том, что он заключил 26 лизинговых договоров с различными коммерческими организациями, используя подложные документы, - сообщили в краевой прокуратуре. – Коммерсанты приобретали для него дорогие автомобили и передавали ему в лизинг. Он производил несколько ежемесячных платежей по договорам, после чего похищал машины. Всего он похитил 26 автомобилей общей стоимостью более 33 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере следователи передали в суд Пермского района. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.