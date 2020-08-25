За яму на дороге автомобилист из Прикамья получил более 50 тысяч рублей

. Фото: Василий Вахрин

Житель Лысьвы в ноябре 2019 года наехал на яму на проезжей части дороги, его автомобиль получил механические повреждения. Вызванные на место происшествия сотрудники ГИБДД зафиксированы размеры выбоины: 1,9 метра на 80 сантиметров, при этом никаких дорожных знаков и ограждений на участке дороги не было.

Мужчина подал иск о возмещении ущерба к администрации Лысьвенского городского округа.

Но в ходе судебного разбирательства было установлено, что администрация Лысьвы заключила контракт на выполнение ремонта автомобильных дорог с ООО «ДорТрансСтрой».

Именно дорожники не отремонтировали вовремя дорогу и не установили знаки, предупреждающие о производстве работ, и ограждение, ограничивающее движение по данному участку.

Лысьвенский городской суд Пермского края взыскал с ответчика ООО «ДорТрансСтрой» в пользу истца в возмещение материального ущерба 53600 рублей.