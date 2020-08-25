Черное здание возле речного вокзала сносить не будут

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Здание возле Речного вокзала, отделанное черным стеклом, сносить не будут. Арбитражный суд Пермского края отказал в иске администрации Ленинского района и Государственной инспекции по охране культурного наследия, которые требовали признать здание строящегося торгового центра "Магнат" самовольной постройкой и заставить застройщика его снести.

Напомним, здание по улице Монастырская, 2б власти пытаются снести с 2018 года, считая, что разрешение на строительство торгового центра «Магнат» на набережной Камы противоречит Градостроительному кодексу. Как раз в то время появились планы по преобразованию площади возле Речного вокзала, в которые черное здание плохо вписывалось.

Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая показала, что здание соответствует проекту и не несет угрозы жизни и здоровью населения.