УФАС проверит, законно ли компания «Новогор-Прикамье» выставляла счета за «грязную воду»

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В прикамское подразделение антимонопольной службы стали поступать жалобы от предпринимателей и руководителей организаций. Им начали приходить счета за «грязную воду».

- С начала лета компания-монополист стала выставлять различным организациям и индивидуальным предпринимателям города счета на оплату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, - сообщили в УФАС по Пермскому краю. – Такая оплата может взиматься только в тех случаях, если стоки содержат концентрацию загрязняющих веществ, превышающую максимальные допустимые значения. Это должно быть подтверждено документально. Как правило, это химические предприятия.

Как отмечают антимонопольщики, плата за сброс загрязняющих веществ в систему канализации весомо увеличивает общую сумму расходов бизнеса на коммунальные услуги.

- Имелись ли у ООО «Новогор-Прикамье» основания для предъявления такой платы организациям, расположенным в офисных и административных зданиях, чья деятельность не связана напрямую c производством и сбросом в канализацию «грязных стоков», антимонопольной службе предстоит разобраться, - сообщил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин. - Управление проведет проверку всех обстоятельств и по ее итогам сделает выводы о законности действий монополиста.