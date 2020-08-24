Массажисту пермского «Амкара» требуется помощь

Фото: соцсети.

В соцсетях появились посты с призывом помочь массажисту пермского «Амкара», который борется с онкологическим заболеванием.

- Случилась огромная беда в семье футбольного клуба «Амкар», - обращается, например, на странице в Фейсбук Алексей Попов. - Виктор Багиян тяжело болен. Рак. Он борется с ним уже более года. Деньги на лечение закончились. Нужна реабилитация и химиотерапия, не первыи раз уже. Виктор лежит в больнице в Перми и в понедельник начнут новую химию. Кто с «Амкаром» до конца , помогите. Телефон для решения финансовых проблем 8-950-474-80-35 (Татьяна). Ее карта 2200240856270505 ВТБ 24.

Карта жены Вити Багиян Елены Ивановны привязана к номеру телефона 8-909-112-44-18.

Сумма требуется небольшая - все понемногу, и у Виктора будет шанс. Он борется, не сдается.