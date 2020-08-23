«На стук в дверь пожарным никто не открыл». Пермячка подожгла собственную квартиру

Фото: сhp_59/instagram

В субботу, 22 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Леонова, 42.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили дым с балкона третьего этажа. На стук в дверь никто не открывал. Поэтому огнеборцы развернули трехколенную лестницу и попали в квартиру.

- Обнаружили женщину и залитый водой матрац. Женщина не пострадала. По факту пожара сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы МЧС проводится проверка. Причина и обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермском украю.

Местные жителя сообщают в социальных сетях, что женщина была пьяная и сама устроила пожар в квартире.