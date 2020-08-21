В Перми осудят 43-летнюю женщину, чья дочь утонула в бассейне

Бассейн, где утонула девочка, находился на улице, взрослые в это время находились в помещении. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Перми отправлено в суд уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, вечером 19 июня 2020 в одном из банных комплексов в Индустриальном района города 43-летняя женщина вместе со своей 6-летней дочерью отдыхала в компании друзей. Женщина недосмотрела за своей 6-летней дочкой, и она утонула.

- На место происшествия приехали следователи. Они допросили людей, которые пытались оказать первую помощь ребенку, а после и мать погибшей. Со слов самой матери, народу в компании было много.

- Я не понимаю, как мы не уследили за Риточкой!? – хватается за голову мать погибшего ребенка.

Если посмотреть видео из сауны, опубликованное следователями СУ СКР по Пермскому краю, становится ясно, что бассейн, где утонула девочка, находится на улице, а стол, где было накрыто застолье, внутри помещения. Увидела утонувшую дочку в бассейне не сама мать, а те, кто отдыхал с ней в этой веселой компании. Они вытащили девочку из воды, пытались оказать ей первую помощь, но безрезультатно.

В скором времени женщину ждет суд. Статья наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.