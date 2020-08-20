В Перми открывается выставка карикатур о коронавирусе

Фото: отдел информационного сопровождения и внешних коммуникаций Пермский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей в помещении Дома Мешкова открыл выставку пермского карикатуриста Дмитрия Кононова. Главная тема его рисунков – период самоизоляции и пандемия коронавируса.

Почти пять месяцев в самоизоляции пермяки проводили по-разному. И это Дмитрий Кононов отразил в своих работах.

- Было и прикольно, и смешно, полный релакс, – говорит карикатурист. - В итоге эта маленькая выставка – не вымученная, не выстраданная, а результат сражения. Возможно, кому-то после нее станет проще пережить остатки этого всего странного навалившегося.

Сам же Пермский краеведческий музей начал собирать свидетельства эпохи, связанной с коронавирусом, чтобы оставить память об этом периоде для будущих поколений.

- То, что сейчас кажется нам обычным и не очень интересным, станет историческим свидетельством времени, в котором мы живем, – отмечают сотрудники отдела истории Пермского краеведческого музея.

Предметы, которые связаны с периодом самоизоляции, можно приносить в Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11). Подробности по тел: (342) 257-18-08.