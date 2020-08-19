Три инфицированных COVID-19 пациента скончались в Пермском крае за сутки

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2283 исследования на коронавирусную инфекцию. Фото: архив "КП"

В краевом минздраве сообщили статистику по инфицированным COVID-19 пациентам, которые скончались за минувшие сутки.

- На утро 19 августа в Пермском крае было зафиксировано два летальных исхода у пациентов, инфицированных COVID-19, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава. – Еще одна смерть инфицированного произошла по причине не связанной с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 унес в Пермском крае жизни 192 человек. Еще 122 случая смерти инфицированных произошли не от коронавируса.

Сейчас в регионе проходят лечение 1831 человек (1759 человек с коронавирусом, а также 72 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).