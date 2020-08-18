Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Прикамье с 22 по 25 августа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 22 по 25 августа. На его открытии, 22 августа в 20 часов в рамках проекта «Закат на Крестовой» будет показан балет Николая Попова «О чем молчат камни» Башкирского государственного театра оперы и балета.

Напаомним, ранее на горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр.

В этом году вход на гору будет осуществляться по билетам, поскольку количество зрителей не должно превышать 1000 человек. Билеты будут продавать на сайте молодежной студии-театра «Доминанта».

Вся территория Рудянского споя будет размечена полутораметровыми кругами, внутри которых индивидуально или же малыми группами смогут разместиться гости фестиваля

Те, кто не сможет приехать на фестиваль, смогут увидеть трансляцию спектаклей на телеканале ВЕТТА.