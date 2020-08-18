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Происшествия

"Скончался на месте происшествия". В Прикамье произошло смертельное ДТП

Автомобиль перевернулся в кювет
Елена ТретьяковаЕленаТретьякова
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В понедельник, 17 августа, около девяти часов вечера в Бардымском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 28-летний житель Барды ехал за рулем своей "Мазды-6" по автодороге, связывающей Барду с Куедой.

По предварительной информации, на 28 километре трассы водитель не справился с управлением, ешго автомобиль слетел с дороги, перевернулся и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 23-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести на машине скорой помощи была отправлена в больницу.

- Выяснилось, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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