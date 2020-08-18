В Пермском крае сбили трех лосей и кабана

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С 10 по 16 августа в Пермском крае произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных, сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

На автодороге Болгары – Юго-Камский – Крылово в Осинском районе, на трассе Пермь – Екатеринбург в Пермском районе и на автодороге Орда - Ашап в Ординском районе водители автомобилей сбили трех лосей. На трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском районе от столкновения пострадала самка кабана. Причем, в трех случаях автомобили не были установлены. То есть водители скрылись с места происшествия.

Всего с начала 2020 года на территории Пермского края было зафиксировано 84 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали лоси и кабаны.

- Будьте внимательны на дороге, особенное в ночное время суток, - обращаются к водителям в минприроды. - Соблюдайте скоростной режим и следите за дорожными знаками «Дикие животные».