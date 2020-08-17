«Информативная, визуально хорошо читается». Мэр Перми ознакомился с транспортной схемой, предложенной общественниками

Пример размещения схемы на остановке. Фото: Городские проекты в Перми/ВКонтакте

Команда Городских проектов направила обращение главе города Дмитрию Самойлову с предложением внедрить новую единую схему общественного транспорта. Автор схемы — пермский дизайнер Дмитрий Кучев. Чтобы разработать транспортную карту для Перми, он изучил порядка 400 схем со всего мира. Помогал Кучеву экс-дизайнер Студии Лебедева Александр Караваев, который участвовал в разработке московской навигации.

Одной из главных проблем старой схемы была ее нечитаемость из-за перегруза маршрутами. Новая навигация состоит из локальных схем для крупных транспортных узлов: Попова, Восстания, Комсомольской площади, Перми-2 и других. Благодаря этому пассажир будет видеть те маршруты, которые ему нужны здесь и сейчас. При разработке такой схемы навигации Дмитрий Кучев ориентировался на лондонский опыт.

Фото: Городские проекты в Перми/ВКонтакте

Для небольших остановок схемы будут еще проще – только местные маршруты с обозначением направления движения в центр или на конечную остановку. Навигация предполагается и внутри самого транспорта с указанием на остановках переходов на другие маршруты. На предлагаемую схему нанесены пиктограммы узнаваемых городских объектов (цирк, ЦКР, Парк Горького, Кама и т.п.).

Фото: Городские проекты в Перми/ВКонтакте

- Сама схема построена по координатной сетке с наклоном в 18°, что придает ей уникальный запоминающийся образ. Ориентироваться в городе станет гораздо проще, чем при детальном воспроизведении карты: теперь маршруты не конфликтуют с улицами и не давят на глаз, - сообщают авторы проекта.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что мэр города Дмитрий Самойлов ознакомился с единой схемой общественного транспорта.

- Дмитрий Самойлов отметил, что схема информативная, визуально хорошо читается и воспринимается. Департаменту транспорта администрации Перми поручено взять ее в проработку. Уже на этой неделе состоится встреча начальника городского департамента транспорта Анатолия Путина и разработчиков схемы навигации для обсуждения дальнейшего взаимодействия, - сообщили в пресс-службе мэрии.