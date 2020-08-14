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Глава Пермского края и мэр Перми отчитались о доходах с января по декабрь 2019 года.

Дмитрий Махонин за год заработал 3.8 миллиона рублей. В собственности у главы региона квартира площадью 124 квадратных метра. В пользовании - жилой дом площадью 96 квадратных метров, земельный участок 2.400 квадратных метров и две квартиры — 102 и 118 квадратных метров.

Глава Перми Дмитрий Самойлов задекларировал за 2019 год доход в 6,9 млн. рублей. В собственности градоначальника две квартиры площадью 87.1 и 335 кв.метров, автомобили Jeep Grand Cherokee и Audi Q7.