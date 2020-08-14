«Представился покупателем». В Перми судебный пристав нашел должника по объявлению о продаже холодильника

Выяснилось, что мужчина обосновался у своей дамы сердца Фото: Василий Вахрин

В отделе судебных приставов завели уголовное дело на жителя Перми, который не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Должник тщательно скрывался от судебных приставов и не проживал по месту регистрации.

Разыскные мероприятия традиционно начались с мониторинга всемирной паутины. На одной из бесплатных торговых интернет-площадок судебный пристав нашел объявление о продаже холодильника. Указанная в объявлении контактная информация совпадала с данными разыскиваемого. Сотрудник службы позвонил продавцу и, представившись потенциальным покупателем, выяснил адрес, где можно осмотреть товар, и договорился о времени визита.

- В назначенное время «покупатель» в погонах прибыл по новому месту жительства должника, который тут же понял, что сегодня сделка не состоится. Выяснилось, что мужчина обосновался у своей дамы сердца. Ей и принадлежала выставленная на продажу техника. У неплательщика было отобрано объяснение о причинах неуплаты алиментов. В случае дальнейшего уклонения от исполнения родительских обязанностей, ему грозит административная и уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.