Сейчас в регионе не хватает преподавателей детских школ искусств.

В 2021 году в Пермском крае будет запущен проект «Земский работник культуры», рассчитанный на 6 лет. Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил значимость программы для региона, в том числе для решения вопроса обновления кадров, особенно в сельской местности.

- В Пермском крае работают 75 муниципальных детских школ искусств, из них более 20 находятся в сельской местности, - подчеркнул глава региона. - В них обучается почти 30 тысяч детей. Мы должны давать им самое лучшее образование с учетом всех федеральных стандартов. Проект «Земский работник культуры» позволит привлечь квалифицированных преподавателей с профильным образованием в учреждения малых городов и сел. Будем оказывать им полную поддержку.

Сейчас в регионе не хватает преподавателей детских школ искусств: дефицит составляет 271 человек, из них 67 – на селе.

Госпрограмма предусматривают выделение субсидии из федерального бюджета регионам на предоставление единовременной выплаты тем специалистам, которые переехали на работу в небольшие населенные пункты. По предварительной информации, размер выплаты на одного человека, по аналогии с уже действующими в других отраслях программами «Земский учитель» и «Земский доктор», может составить миллион рублей.