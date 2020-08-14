Пермский муниципальный приют для животных завел аккаунт в instagram

В приюте есть и породистые собаки – спаниель и даже собака с чертами экстерьера, присущими породе акита-ину. Фото: instagram приюта

Каждую третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Эта дата является поводом для привлечения внимания общественности к проблемам бездомных питомцев. В этом году он приходится на 15 августа. В преддверии праздника сотрудники Пермского муниципального приюта создали аккаунт в instagram.

- Здесь сотрудники приюта рассказывают о повседневной жизни своих подопечных. Например, можно посмотреть видео прогулок с питомцами. Среди них есть и породистые собаки – спаниель и даже собака с чертами экстерьера, присущими породе акита-ину. С начала года более 700 питомцев приюта обрели новый дом, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.