К 1 сентября Пермь должна быть готова к запуску тепла

К 1 сентября теплыми должны стать все батареи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми прошел штаб по подготовке к отопительному сезону. Сейчас готовность города к подаче тепла составляет 72 процентов, а объектов соцсферы подготовлены практически полностью.

На данный момент самые высокие показатели готовности у Свердловского района и поселка Новые Ляды. В конце рейтинга находится Ленинский район: технологически на его территории опрессовка проводится в последнюю очередь, так как он расположен в самой низкой точке местности города.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил главам районов задачу увеличить темпы подготовки к наступающим холодам и уже к 1 сентября обеспечить на 100 процентов готовность жилого фонда. По данным департамента ЖКХ администрации Перми, в целом к зиме будет подготовлено 6157 многоквартирных домов.

Управляющие организации должны принимать все необходимые меры по подготовке домов к отопительному сезону согласно утвержденному плану-графику. За срыв сроков подготовки предусмотрены штрафные санкции, решение об этом принимается на заседаниях административных комиссий в районах.