«Двое погибли, один в больнице». В Пермском крае в лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото с места аварии: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

13 августа вечером в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, а виновник аварии – в больнице.

- Авария произошла в 22.10 в Добрянском районе, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По автодороге Пермь - Березники двигался Mercedes под управлением 47-летнего жителя Чердыни. По предварительной информации, на 125 километре трассы водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Datsun.

В результате ДТП 24-летний водитель Datsun и его 32-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mercedes с травмами живота - в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется следствие.