Десятки домов в Перми останутся без воды в конце недели

Причина отключений - плановые и аварийно-восстановительные работы.
Фото: Василий Вахрин
В пятницу, 14 августа в нескольких районах Перми отключат холодную воду и жителям при необходимости нужно запастись водой.
- Информация об отключении появилась на сайте ООО «Новогор-Прикамье», - сообщает издание Business Class. - Из-за проведения плановых ремонтных работ по ул. Ново-Гайвинской, 82 без водоснабжения с 10.00 до 19.00 останутся дома по:
ул. Ново-Гайвинской, 90 и 92;
ул. Писарева, 1, 2, 2а и 2б.
По причине проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Механошина, 14 и по ул. Гарцовской, 64 холодную воду с 10.00 до 19.00 отключат по следующим адресам:
ул. Борчанинова, 62, 71а, 85;
ул. Камчатовская, 5, 26;
шоссе Космонавтов, 10а, 13, 14, 16, 17, 18, 19 лит. г1, 1а, 23, 25;
ул. Краснофлотская, 15;
ул. Механошина, 12, 14, 29а;
ул. Парижской Коммуны, 49, 49 лит. а;
ул. Пушкина, 104/1а;
ул. Эпроновская, 4а, 6. 13, 15;
ул. Гарцовская, 64;
ул. 4-я Запрудская, 29, 31;
ул. Лядовская, 113, 115, 123.
В субботу, 15 августа, из-за проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Уссурийской, 13 и ул. Плеханова, 39 с 9.00 до 14.00 холодное водоснабжение будет отключено в домах по:
ул. Екатерининской, 224;
ул. Плеханова, 39;
ул. Уссурийской, 15, 23.