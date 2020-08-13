Десятки домов в Перми останутся без воды в конце недели

Причина отключений - плановые и аварийно-восстановительные работы. Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 14 августа в нескольких районах Перми отключат холодную воду и жителям при необходимости нужно запастись водой.

- Информация об отключении появилась на сайте ООО «Новогор-Прикамье», - сообщает издание Business Class. - Из-за проведения плановых ремонтных работ по ул. Ново-Гайвинской, 82 без водоснабжения с 10.00 до 19.00 останутся дома по:

ул. Ново-Гайвинской, 90 и 92;

ул. Писарева, 1, 2, 2а и 2б.

По причине проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Механошина, 14 и по ул. Гарцовской, 64 холодную воду с 10.00 до 19.00 отключат по следующим адресам:

ул. Борчанинова, 62, 71а, 85;

ул. Камчатовская, 5, 26;

шоссе Космонавтов, 10а, 13, 14, 16, 17, 18, 19 лит. г1, 1а, 23, 25;

ул. Краснофлотская, 15;

ул. Механошина, 12, 14, 29а;

ул. Парижской Коммуны, 49, 49 лит. а;

ул. Пушкина, 104/1а;

ул. Эпроновская, 4а, 6. 13, 15;

ул. Гарцовская, 64;

ул. 4-я Запрудская, 29, 31;

ул. Лядовская, 113, 115, 123.

В субботу, 15 августа, из-за проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Уссурийской, 13 и ул. Плеханова, 39 с 9.00 до 14.00 холодное водоснабжение будет отключено в домах по:

ул. Екатерининской, 224;

ул. Плеханова, 39;

ул. Уссурийской, 15, 23.