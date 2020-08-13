«Ты ведь меня убьешь, тебя посадят». Пермяк погиб от одного удара

Правоохранители проводят проверку Фото: Василий Вахрин

В воскресенье, 2 августа, в магазине в СНТ у деревни Оборино Кировского района Перми между тремя молодыми людьми и 40-летним Дмитрием произошел конфликт. По словам Андрея - очевидца произошедшего - инициатором драки стал Дмитрий.

- Когда ребята зашли в магазин, Дима без всякого повода начал к ним цепляться, - рассказывает Андрей. - Его вывел охранник. Но вскоре он вернулся, держа за спиной монтажное шило с рукояткой. Ребята уже разбрелись по магазину, и он подошел к оставшемуся одному Сергею, который, увидев Дмитрия с шилом в руках, схватил лежащую в магазине палку для швабры и выбежал на улицу. Дмитрий побежал за ним.

На улице, по словам Андрея, Дима бросался на Сергея и пытался вонзить в него шило. Сергей защищался палкой и пытался вразумить нападавшего. «Ты ведь меня убьешь, тебя посадят» - говорил Сергей.

- Из магазина вышли Сережины друзья и попытались вырвать у Дмитрия шило, -продолжает Андрей. - В этот момент к месту потасовки подходила подруга Дмитрия с детьми. Она крикнула: «Успокойтесь, у него дети». Друзья Сергея отошли, подумав, что девушка успокоит разъяренного гражданского мужа. Но пока девушка подходила, Дмитрий продолжал нападать на Сергея и он решил убежать. Дима за ним. Тем временем девушка с детьми пошли в машину, а друзья Сергея побежали за ним.

-Во время погони Сергей наотмашь ударил Дмитрия палкой. Удар пришелся в голову, у Димы подкосились ноги, он упал и потерял сознание. Тут же подбежали друзья Сергея, и одновременно с ними на машине с детьми подъехала девушка Дмитрия с другом. Скорую решили не дожидаться. Пострадавшего погрузили в машину и увезли в больницу. А 4 августа он скончался в стенах медучреждения. После произошедшего Сергей сам пришел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. Сергей был вынужден обороняться, естественно, убивать он никого не хотел, - рассказал Андрей.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

*Имена героев публикации изменены.