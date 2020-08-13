Пермячка за перелом ноги отсудила у управляющей компании 300 тысяч рублей

Краевой суд согласился с решением районного и оставил его в силе. Фото: архив "КП"

Этой зимой жительница дома на улице Куйбышева, 1 в Перми вышла из подъезда, поскользнулась и упала. Женщина получила травму и три месяца лечилась в больнице и на дому.

Поправившись, пострадавшая подала иск в суд с просьбой взыскать с управляющей компании сумму утраченного заработка, расходов на лечение, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, компенсации морального вреда, а также штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

- Было установлено, что обслуживание территории осуществлялось ООО «УК «ЦЕНТР», - пояснили в пресс-службе пермского краевого суда. - Причиной получения травмы явилось падение женщины вследствие ненадлежащей очистки территории от наледи и снега, обязанность по уборке которых лежала на данной управляющей компании.

Районный суд взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, пермский краевой суд с данным решением согласился и оставил его без изменения.