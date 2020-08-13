«Подошел сзади и сорвал цепочку». В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину

Фото: Instagram police_prm.

Дерзкое разбойное нападение на прохожую совершил в Свердловском районе Перми 46-летний пермяк. Вечером 6 августа на улице Героев Хасана он подошел сзади к 56-летней женщине, толкнул ее и сорвал с шеи золотую цепочку.

Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в больницу, а подозреваемого удалось задержать, он уже дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе МВД по городу Перми. - Ведется следствие. Злоумышленник взят под стражу. Не исключено, что арестованный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий этого мужчины, позвоните по телефону 02 (с мобильного-102).