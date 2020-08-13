Школы и детские сады Перми готовы к 1 сентября

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В Перми накануне нового учебного года приняты 259 детских садов, 172 школы, 71 учреждение дополнительного образования. Летом были проведены текущие и капитальные ремонты образовательных учреждений. Так, например, отремонтированы фасад и кровля лицея №5, спортивный зал школы «Синтез» и два объекта спортивной школы «Нортон-Юниор». Полностью заменена кровля в 8 детских садах. Об этом главе Перми Дмитрию Самойлову доложила его заместитель Людмила Гаджиева.

Как сообщили в городской администрации, в этом учебном году в городские школы пойдет более 127 тысяч детей, в детские сады - порядка 70 тысяч детей.

Торжественные линейки на улице пройдут только для первых и выпускных классов, для остальных классов праздничные мероприятия будут проходить в их кабинетах.

- Все соскучились по живому общению, ведь последняя четверть прошла на дистанте. Хочу поблагодарить педагогов, которые успешно справились с завершением учебного года в дистанционном формате, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. – 1 сентября первоклассники по традиции получат подарок. В этом году это будет книга пермского писателя Андрея Зеленина «Планета на ладошке».

Для безопасности ребят и сотрудников за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением уроков физики, химии и прочих, где необходимо специальное оборудование. Обработка помещений будет проходить перед каждой сменой, генеральная уборка всего учреждения будет проводиться раз в неделю, от проведения массовых мероприятий придется пока отказаться.

Для учеников с 1 по 4 классы будет организовано бесплатное горячее питание.