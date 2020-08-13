В администрации Перми назначили нового заместителя главы

Лариса Геннадьевна Ведерникова. Фото: https://www.gorodperm.ru/

В администрации Перми новые назначения. Глава Перми подписал распоряжение о назначении Ларисы Ведерниковой на должность заместителя главы администрации Перми – начальника департамента земельных отношений. Она приступит к исполнению обязанностей с 17 августа.

Лариса Ведерникова возглавит функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения». В должностные обязанности заместителя главы администрации Перми входит обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, в соответствии с действующим законодательством, а также реализация единой политики в области земельных отношений. Лариса Ведерникова будет курировать деятельность департамента земельных отношений, а также департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Справка:

Лариса Геннадьевна Ведерникова родилась 4 июня 1976 года в Свердловской области, в 2003 году окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию им. академика Д.Н. Прянишникова по специальности «Экономист».

С июня 2019 до августа 2020 года - первым заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, где отвечала за земельные отношения и градостроительство.