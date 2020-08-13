В Прикамье появилось высокоточное оборудование для диагностики рака

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Пермский медицинский центр «Современная терапия» приобрел эндоскопическое оборудование для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Аппарат позволяет заметить опасные новообразования размером от 1 мм. Половину стоимости прибора клинике компенсировал краевой Минпромторг – за счет субсидии по возмещению части затрат предпринимателям на приобретение оборудования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С начала года диагностику с помощью колоноскопического оборудования, приобретенному по субсидии, прошли более 100 человек. До конца года врачи медцентра планируют оказать помощь более 2 тысячам жителей Пермского края.

Ранее по инициативе главы региона Дмитрия Махонина для бизнеса Прикамья была упрощена процедура получения данной субсидий: сокращено количество документов при подаче заявки, в список отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку, вошли предприятия в сфере медицины. Так, в этом году субсидию до 5 миллионов рублей получили 46 МСП Пермского края, среди них 7 медицинских предприятий.