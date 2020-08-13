На «Азоте» разработана новая уникальная программа обучения

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» разработали уникальную образовательную программу для специалистов производства аммиака – основного подразделения, выпускающего главное сырье для минеральных удобрений.

Программа рассчитана на молодых операторов дистанционного пульта управления производства аммиака со стажем менее пяти лет. По сути, это доступ ко всем тонкостям сложного технологического процесса с учетом всех возможных непредвиденных ситуаций. Информацию собрали в единое целое опытные эксперты – Владимир Сурков – бывший руководитель агрегата аммиака №1 производства аммиака и главные специалисты служб КИПиА и энергообеспечения.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Пособие получилось максимально полным. На 100 страницах подробно расписаны все стадии производства аммиака: компрессия, риформинг, синтез и МДЭА-очистка. Надеемся, что это обучение, которое начнется в скором времени, поможет молодым специалистам освоить все особенности технологического процесса.

Пока, в условиях пандемии, прорабатывается дистанционный формат обучения.

К слову, работа в онлайн-формате давно освоена в Учебном центре «Азота». Здесь регулярно проходят экзамены по присвоению квалификации. Комиссия, используя технические возможности, проверяет уровень знаний обучающихся по новой профессии или повышающих квалификацию.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Наша справка:

Лицензированный учебный центр филиала «Азот» пятый год обучает рабочих абсолютно по всем профессиям штатного расписания. Преподавателями и экспертами в общей сложности разработано 115 уникальных специальных программ курсового и профессионального обучения. Только за 2019 год в лицензированном учебном центре было организовано повышение квалификации, курсовое обучение и профессиональная подготовка для 1781 работника, это большая часть трудового коллектива «Азота».

Квалификационные экзамены проводятся раз в неделю для группы из шести-семи человек – вновь принятых работников, которые закончили обучение по программам профессиональной подготовки, для работников, осваивающих смежную или новую профессию.