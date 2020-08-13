В Пермском крае 72 новых случая коронавируса

За сутки коронавирус подтвердился у 72 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 72 пациентов. С начала эпидемии число заболевших опасной инфекцией с начала пандемии достигло 6777человек.

Из новых инфицированных: 45 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди них 22 мужчины, 44 женщины, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 18 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 12 августа – 0,97).

За прошедшие сутки умерли 4 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего в Прикамье умерли 299 человек с COVID-19.