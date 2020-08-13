Экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев заболел коронавирусом

Тест на коронавирус у Юрия Трутнева оказался положительным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший губернатор Пермского края, а ныне премьер-министр российского правительства Юрий Трутнев заболел коронавирусом, об этом сообщает «Коммерсант».

Юрий Петрович сдал анализы на COVID-19 перед поездкой на Дальний Восток. Результат пришел положительный. Теперь заместитель председателя правительства должен соблюдать режим самоизоляции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Если диагноз подтвердится, он продолжит работу в дистанционном режиме, пояснили в пресс-службе Юрия Трутнева. Решение о формате участия в мероприятиях на Дальнем Востоке будет принято по итогам повторных анализов.