Минэнерго России признало «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» лучшей социально-ориентированной компанией

Обучение по промышленной безопасности и охране труда – является одним из приоритетных направлений подготовки персонала.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стало победителем российского конкурса, организованного Министерством энергетики Российской Федерации на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2020 года в номинации: «Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве».

«Безопасность начинается с себя, в ней нет мелочей! «– этот лозунг знаком каждому пермскому нефтепереработчику, это своеобразный внутренний девиз и принцип работы. И еще все знают и помнят - их ждут дома!

Руководство Компании заботится о безопасности и здоровье своих сотрудников.

Руководство Компании заботится о безопасности и здоровье своих сотрудников. Администрация предприятия совместно с профсоюзной организацией внедряет самые передовые практики для обеспечения высокого уровня безопасности на рабочих местах, пропаганде безопасного поведения. Административный и общественный контроль, различные коммуникационные каналы и формы предоставления информации, мотивация сотрудников на безопасное поведение, материальное и моральное поощрение - все это способствует и сохранению здоровья сотрудников, и безаварийной и эффективной работе предприятия.

Обучение по промышленной безопасности и охране труда - является одним из приоритетных направлений подготовки персонала. На постоянной основе на предприятии проводится профилактическая работа с целью грамотного использования средств коллективной и индивидуальной защиты, соблюдения и выполнения требований охраны труда персоналом.

По инициативе сотрудников введены карточки «лидер безопасности»: каждый работник, заметивший нарушения при проведении опасных работ, может их остановить, показав карточку. Для профилактики нарушений требований охраны труда и напоминания о необходимости применения средств индивидуальной защиты, привлечения внимания работников к правильной экипировке на входе на территорию объектов установлены ростовые фигуры «Работник Компании» и «Лидер безопасности».

На рабочих местах у каждого работника измеряется температура тела, выдаются дезинфицирующие и обеззараживающие средства, персональные маски и перчатки.

Работа «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» не прерывалась и в сложных условиях, связанных с распространением коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки администрация предприятия обеспечивает сотрудникам безопасные условия труда. На рабочих местах у каждого работника измеряется температура тела, выдаются дезинфицирующие и обеззараживающие средства, персональные маски и перчатки.