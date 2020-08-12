«Вторжение арктического воздуха». В Прикамье 13 и 14 августа ожидаются заморозки

. Фото: Василий Вахрин

Предыдущая ночь в Пермском крае выдалась достаточно холодной. 12 августа минимальная температура в Перми упала до +6 градусов, в Губахе до +3 градусов, в Ныробе до +4 градусов.

- Такой низкой температуры в Пермском крае не наблюдалось, начиная с 2 июля, когда по юго-востоку края отмечались минимумы до +1 градуса, - рассказали в ГИС центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Синоптики прогнозируют, что ближайшие две ночи – на 13 и 14 августа - будут еще более холодными из-за вторжения арктического воздуха. Минимальная температура опустится до +2…+5 градусов, местами будут заморозки до +1 градуса. Среднесуточная температура ожидается ниже нормы примерно на 5 градусов.

Днем в пятницу, 14 августа по югу края и в Перми потеплеет до +18…+20 градусов. Но ожидаются дожди.В выходные по краю также будут дожди и ветер с порывами до 10-12 метров в секунду.