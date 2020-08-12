С 1 сентября пермяки смогут посещать социальные службы

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С1 сентября социальные службы вновь начнут принимать граждан в своих отделениях. решение об этом было принято на заседании оперштаба 12 августа. Откроются территориальные управления Министерства социального развития Пермского края, отделы Центра социальных выплат и компенсаций и службы занятости. Всего будет открыто более 140 отделов в 46 районах края.

- В связи со снятием режима самоизоляции возобновляется работа организаций в сфере услуг, люди возвращаются из отпусков, поэтому востребованность социальных услуг также выросла. Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников все необходимые меры предосторожности будут соблюдены, - отметил министр соцразвития Павел Фокин.

Посещать службы соцзащиты можно будет только в медицинских перчатках и масках.

При этом дистанционные консультации сохранятся.