«Уехал на рыбалку и не вернулся». В Пермском крае пропал 33-летний мужчина

Игорь Соловьев. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Поисковой отряд имени Ирины Бухановой просит помочь в поисках пропавшего 33-летнего Игоря Соловьева.

Сообщается, что 5 августа Игорь отправился на рыбалку из деревни Усьва Пермского края на реку Косьва. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в летний костюм защитного цвета, синюю кофту, черную кепку.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Игоря, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102ю