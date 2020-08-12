Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда посетил АО «ПЗСП»

Фото: пресс-службы администрации Пермского края

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, предприятия Пермского края работают и развиваются. Так, масштабный инвестиционный проект реализуется в настоящее время на АО «ПЗСП». В прошлом году предприятие приобрело немецкую линию циркуляции паллет, на которой будут изготавливаться комплекты изделий для индустриального домостроения нового поколения, соответствующие всем современным стандартам.

ПЗСП более 20 лет строит многоквартирные жилые дома по технологии крупнопанельного домостроения Э-600. Все конструктивные элементы производятся на мощностях предприятия. Однако чтобы в полной мере соответствовать требованиями сегодняшнего дня, руководство ПЗСП приняло решение о переходе на новую технологию строительства жилья, которая придет на смену серии Э-600.

Изучив европейский опыт жилищного строительства, специалисты предприятия остановили выбор на технологии индустриального домостроения, которая позволяет создавать индивидуальные проекты в зависимости от задач заказчика. В серии Э-600 набор изделий жестко ограничен: предприятие может формовать только несколько видов панелей. Новая технология позволит ПЗСП изготавливать индивидуальные конструкции для каждого нового объекта строительства в зависимости от поставленных задач. Благодаря съемной опалубке появится возможность формовать изделия самой разной формы и создавать уникальные, непохожие друг на друга дома, изменять вид и расположение оконных, дверных проемов, использовать разнообразные материалы в отделке наружных стен.

Фото: пресс-службы администрации Пермского края

На сегодняшний день монтаж новой линии практически завершен. В ближайшее время на ПЗСП ожидают открытия границ и приезда иностранных специалистов, которые произведут пусконаладочные работы, после чего предприятие будет готово производить новую продукцию. Мощность новой линии составит 150 тысяч квадратных метров жилья в год при работе в две смены.

Дмитрий Махонин отметил, что несмотря на тенденции, связанные с пандемией, промышленные предприятия Пермского края сохраняют рабочие места и продолжают инвестировать в новые технологии производства, что значимо для развития экономики региона.

Фото: пресс-службы администрации Пермского края

«Благодаря новой линии в Прикамье появится производство, соответствующее европейским стандартам. Этот проект позволит создать качественно новый подход к строительству объектов в крае и повысит конкурентоспособность региона в отрасли. В ней занято большое количество жителей Прикамья, как на временной, так и на постоянной основе. И особенно важно сейчас, что предприятия не только сохраняют рабочие места, но и создают новые», – подчеркнул значимость развития строительных предприятий глава Прикамья.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин: «Исходя из тех задач, которые сегодня ставятся перед строителями, мы понимаем, что предстоит наращивать объемы, увеличивать количество строящихся объектов в Перми и крае. Для этого, безусловно, требуется современное оборудование. Мы продемонстрировали главе региона нашу новую линию, которая в ближайшее время будет введена в эксплуатацию. На новой линии мы сможем производить изделия самой разной конфигурации, тем самым получим возможность строить дома свободной планировки, с увеличенной высотой потолка, с бесшовными фасадами, разнообразного внешнего вида. По сути, эти дома выглядят как монолитные, но все изделия для их строительства выпускаются на предприятии, на стройке же производится только монтаж - что обеспечивает максимальный контроль качества и высокие темпы строительства. Мы рассчитываем, что полностью перейдем от серии Э-600 к новой серии в течение ближайших трех лет».