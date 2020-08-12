В Прикамье восстановят права 122 обманутых дольщиков

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Федеральный Фонд защиты дольщиков принял решение о достройке проблемного дома в Перми по улице Екатерининской, 175. Таким образом, будут восстановлены права 122 обманутых дольщиков.

Строительство дома было начато в 2008 году. Всего в нем должно было быть 305 квартир, на 131 из них были заключены договоры долевого участия. Но спустя пять лет застройщик был признан банкротом, строительство дома было заморожено.

Пермский край направил в Федеральный Фонд ходатайство о восстановлении прав дольщиков этого жилого комплекса. Фонд мог принять решение о достройке объекта или выплате компенсаций дольщикам. В итоге решено, что дом будет достроен.

Всего в регионе 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить Федеральный Фонд. Застройщики 10 объектов банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, Правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки застройщиков. Эти меры предполагают выдачу займа компании на достройку или покупку свободных помещений в объекте на сумму, необходимую для завершения работ. На сегодня рассматривается возможность достройки с помощью региональных мер домов по адресам: ул. Пушкарская, 142, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б, ул. Революции, 2а. С застройщиками ведутся переговоры.