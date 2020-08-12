Клиенты «Т Плюс» и ПСК задолжали порядка 3,8 млрд рублей за тепловую энергию

При наличии задолженности за 3 и более платежных периодов, ресурсоснабжающая организация направляет заявление в суд. Фото: tplusperm

Жители Пермского края задолжали за услуги отопления и горячего водоснабжения «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» свыше 3,8 млрд. Поэтому энергетики рекомендуют не затягивать с оплатой счетов и выполнить свои обязательства до начала отопительного сезона, до которого осталось чуть больше месяца. В противном случае компании будут вынуждены инициировать принудительное взыскание денежных средств через суд.

Погасить долг, а также внести текущую оплату за коммунальные услуги можно любым удобным способом. В частности, в Пермском крае возобновили свою работу офисы расчетно-кассовых центров. А также действуют удобные и безопасные онлайн-форматы оплаты, которые указаны на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить».

При наличии задолженности за 3 и более платежных периодов, ресурсоснабжающая организация направляет заявление в суд и на основании судебного решения в отношении клиента реализуются меры принудительного взыскания: арест личного транспорта и денежных средств на банковских счетах, наложение ограничений на проведение сделок с имуществом.

- Мы рекомендуем всем соблюдать платежную дисциплину круглый год, но перед началом отопительного сезона это особенно важно. С началом подачи тепла в жилые дома суммы в «платежках» увеличатся и погашение долга может стать проблематичным для семейного бюджета. Поэтому именно сейчас важно проконтролировать, чтобы у вас не было задолженности за тепло и горячую воду, — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.