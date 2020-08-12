Центр медицинской профилактики напоминает о возобновлении выездной работы медицинских учреждений

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки во время приема соблюдаются все необходимые меры профилактики Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае с 3 августа возобновилась выездная работа медицинских учреждений. Специалисты Центра здоровья, находящегося на базе Краевого центра медицинской профилактики, весь август будут проводить приемы в Верещагинском районе. Жители района смогут пройти скрининг-обследование , которое включает в себя: измерение массы тела, артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови и определение сердечно-сосудистого риска.

Кроме того, для проведения обследований в различные территории края поедут специалисты из «Пермской краевой клинической больницы», «Краевой детской клинической больницы» «Пермского краевого онкологического диспансера», «Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра», также выездную работу начали мобильные флюорографы и маммографы.

До конца месяца врачи проведут консультации в Соликамском городском округе, Кудымкарском районе, Чайковском городском округе, Александровском муниципальном районе, Чусовском городском округе.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки во время приема соблюдаются все необходимые меры профилактики. Так, после каждого пациента проводится обязательная дезинфекция кабинета и всех поверхностей, все специалисты работают в средствах индивидуальной защиты, а пациенты должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1.5 метра.