В Пермском крае за сутки выявили 68 новых случаев коронавируса

Из 68 новых пациентов - 23 мужчины, 44 женщины, 1 ребенок. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 68 пермяков. Роспотребнадзор сообщает: 29 человек проходят лечение в больницах, 39 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае на 12 августа - 6705. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 11 августа - 0,96).

Из 68 новых пациентов - 23 мужчины, 44 женщины, 1 ребенок. Младше 45 лет - 32 человека, 24 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

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