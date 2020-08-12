В Пермской больнице им. Тверье закрыли терапевтическое отделение из-за коронавируса

Остальные отделения больницы работают в штатном режиме. Фото: Минздрав Пермского края.

В городской клинической больнице имени Тверье с 11 августа закрыли терапевтическое отделение на карантин. Об этом сообщается на официальном сайте больницы. Остальные отделения работают в штатном режиме.

- Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с зараженными, были переведены в обсервацию под ежедневное наблюдение врачей, - говорится в сообщении администрации. - В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводятся необходимые эпидемические мероприятия