В Пермском крае назначили нового вице-премьера правительства

Григорий Невоструев будет отвечать за Министерства строительства, транспорта и управления имуществом. Фото: https://globalufa.ru/

В правительстве Пермского края новые назначения. На пост первого вице-премьера пригласили работать Григория Невоструева.

Информацию подтвердили в краевом правительстве. В Прикамье он будет отвечать за Министерства строительства, транспорта и управления имуществом.

Ранее Григорий Невоструев занимал должность председателя комитета по строительству и архитектуре Башкирии, ему 44 года.