В пермском аэропорту устанавливают телетрапы

В «Большое Савино» установят пять телетрапов. Фото: АО «Стройтрансгаз».

В пермском аэропорту «Большое Савино» начался монтаж телетрапов немецкого производителя. С помощью телетрапов посадка и высадка пассажиров самолета значительно ускорится: телескопически раздвигающийся и состоящий из нескольких модулей коридор предоставит пассажирам более комфортные условия доступа в самолет.

- В октябре 2020 года АО «Стройтрансгаз» завершит реконструкцию инженерных сооружений Пермского аэропорта, которая необходима «Большому Савино» для того, чтобы у транспортного узла появилась возможность принимать все классы воздушных судов, - сообщает компания. - В целом реализация проекта решит проблему нехватки наземной инфраструктуры и даст возможность аэропорту, введенному в эксплуатацию в ноябре 2017 гожа полноценно функционировать, повысив общую пропускную способность пермской воздушной гавани до 2 млн человек в год.