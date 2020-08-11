«ПАРМА» вошла в состав команд участниц Кубка ФИБА Европа

Команда "ПАРМА" приглашает пермяков на интересные домашние матчи. Фото: Facebook Баскетбольный клуб ПАРМА / PARMA Basketball Club.

11 августа 2020 года ФИБА официально удостоила «ПАРМУ» права начать сезон в качестве участника одной из 7 групп. Об этом пермский баскетбольный клуб сообщил на своей странице в соцсетях.

- Потенциальными соперниками «ПАРМЫ» в регулярном сезоне чемпионата являются следующие команды:

Kapfenberg Bulls (Австрия)

Borisfen (Беларусь)

BC Rilski Sportist (Болгария)

Körmend (Венгрия)

Szolonoki Olajbanyasz (Венгрия)

Ironi Ness Ziona (Израиль)

Pallacanestro Reggiana (Италия)

KK Mornar Bar (Черногория)

Heroes Den Bosch (Нидерланды)

BM Slam Stal SA Ostrów (Польша)

CSM CSU Oradea (Румыния)

CSU Sibiu (Румыния)

Besiktas Sompo Sigarta (Турция)

BC Kyiv (Украина)

BC Prometey (Украина)

- Группа, в которой сыграет БК «ПАРМА», определится в результате жеребьевки, - пояснили в клубе. - Она пройдет в формате онлайн в Мюнхене 18 августа. Время начала мероприятия – 11.00 (CET).

- Сегодня появилась официальная информации об участии нашей команды в Кубке ФИБА Европа, - прокомментировал генеральный директор БК «ПАРМА» Александр Башминов. - 18 августа состоится жеребьевка турнира, и мы узнаем своих соперников по групповому этапу. Говорить о перспективах пока преждевременно, но я искренне рад тому, что появляются позитивные новости. Для нас является важным то, что удалось сохранить в большей степени состав команды, и надеюсь, что это поможет игрокам быстрее набрать игровую форму. Состав команд участниц Кубка ФИБА Европа достаточно сильный. В этом году чемпионат обещает стать очень интересным, ведь большинство клубов имеют многолетний успешный опыт выступления в международных кубковых турнирах. Очень жду старта сезона, и надеюсь увидеть аншлаги, прежде всего, на наших домашних матчах во всех турнирах и на протяжении всего сезона.