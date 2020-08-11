Пермяки смогут задать вопросы о зачислении детей в школы и детские сады

Сейчас продолжается прием детей в 1-е классы. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Прямая телефонная линия по вопросам зачисления детей в школы пройдет 13 августа с 11.00 до 12.00. На вопросы ответит начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова с представителем прокуратуры города. Они ответят на вопросы соблюдения прав детей на общедоступное и бесплатное образование.

Сейчас продолжается прием детей в 1-е классы. Уже зачислено 14 526 будущих первоклассников, всего же ожидается, что в этом году в первый раз за парты сядут порядка 15 тысяч детей.

Во время прямой телефонной линии родители также смогут задать вопросы о дошкольном и дополнительном образовании: комплектование детских садов, переводы из одного учебного заведения в другое, доступность услуг в учреждениях допобразования. Прием звонков будет проходить по телефону: 2-059-059.