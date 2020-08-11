Поставить прививку от гриппа пермяки смогут в торговых центрах

Вакцина должна прийти в регион после 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Прикамье, как и во всей стране, будет циркулировать новый штамм гриппа, к которому пермяки еще не имеют иммунитета. Поэтому в краевом Минздраве предупреждают о необходимости вакцинации.

- Поставки вакцины ожидаем после 24 августа, - сообщила во время брифинга министр здравоохранения Оксана Мелехова.

По расчетам эпидемиологов, в Пермском крае для создания группового иммунитета нужно охватить прививками более полутора миллионов человек. При этом не менее 85 процентов всех работников образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также общепита.

Кроме поликлиник поставить прививку от гриппа можно будет в крупных торговых центрах.

- Сейчас идут переговоры об открытии на территории торговых центров пунктов вакцинации, - рассказали «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Пермского края. – Вакцинация будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Поставить прививку против гриппа можно будет бесплатно.