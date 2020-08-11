Сотрудники АО «ПЗСП» удостоены наград федерального уровня

Татьяна Спиридонова. Фото предоставлено: АО «ПЗСП»

4 августа, накануне профессионального праздника, на торжественном заседании Совета Национального объединения строителей министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев вручил знак «Почетный строитель России» Татьяне Спиридоновой, начальнику участка отделочных работ АО «ПЗСП».

Также за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие строительной области Пермского края знака «Почетный строитель России» удостоен каменщик 4 разряда строительно-монтажного управления АО «ПЗСП» Андрей Коршунов.

Как подчеркнул генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин: «Полученные награды – свидетельство того, что строительство стало для наших сотрудников делом всей жизни, их призванием. Мы можем по праву гордиться, что в команде ПЗСП работают такие люди».

Кроме того, благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отмечена штукатур-маляр 4 разряда участка отделочных работ АО «ПЗСП» Татьяна Васева. Ряд сотрудников предприятия получили благодарственные письма губернатора Пермского края, Председателя законодательного собрания, главы города Перми и Председателя Пермской городской думы, почетные грамоты и благодарственные письма Министерства строительства Пермского края.

Отметим, сегодня на АО «ПЗСП» трудится около 1500 человек. Это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций Пермского края.