Решение по достройке «Первого Пермского микрорайона» будет принято в сентябре

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Решение о судьбе самого крупного долгостроя в Пермском крае будет принято в сентябре. Что дальше будет с «Первым Пермским микрорайоном» станет известно уже этой осенью.

- Федеральный Фонд дольщиков нанял подрядную организацию, которая провела осмотр и на его основании сформирует рыночную стоимость каждого дома, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. – А Фонд организует техническое обследование долгостроя для определения стоимости достройки. Для принятия итогового решения, как будут восстанавливать права дольщиков, специалисты сравнят полученные показатели: рыночную стоимость объекта и стоимость достройки.

В последнее время работа ликвидации долгостроев ведется в Пермском крае достаточно масштабно: аналогичный осмотр для определения рыночной стоимости уже был проведен на объектах по ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградская, 68а, ул. КИМ, 14.

- Восстановление прав дольщиков – значимый вопрос для региона, - отмечает глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Несмотря на то, что ключевую роль в этом процессе играет Федеральный Фонд, краевые власти делают все, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений Фондом. В июне между Пермским краем и Фондом было заключено соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 проблемных объектов. Сейчас прорабатывается вопрос заключения еще одного соглашения, в которое войдут остальные объекты. Кроме того, Пермский край увеличил свою долю софинансирования с 453 до 725 млн. рублей, средства заложены в региональном бюджете на 2020 год.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего в Пермском крае 58 проблемных домов. В июле Федеральный Фонд принял решение о достройке проблемного дома на ул. Толмачева, 15.

Кроме того, для достройки домов, застройщики которых не признаны банкротами Правительство региона утвердило дополнительные региональные меры поддержки. Эти меры предполагают выдачу займа застройщику или выкуп свободных помещений на сумму, необходимую для завершения работ. С застройщиками, которые претендуют на поддержку, ведутся переговоры. Специалисты Минстроя, ПАИЖК и ИГСН анализируют показатели готовности объектов, сумму достройки, финансовые возможности девелопера. На сегодня рассматривается возможность достройки с помощью региональных мер следующих домов: ул. Пушкарская, 142, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б, ул. Революции, 2а.