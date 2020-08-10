«Вместо цветов - коробки храбрости». Пермские молодожены совершили чудо для подопечных фонда «Дедморозим»

После свадьбы Александр и Надежда принесли игрушки в штаб «Дедморозим». Фото благотворительного фонда

Пермяки Александр и Надежда познакомились в 2018 году. Сначала просто общались, а через полгода Саша пригласил Надежду на свидание — и после этого не расставались. Через год мужчина сделал своей возлюбленной предложение. Надежда согласилась. А в день бракосочетания молодожены решили устроить праздник не только себе, но и совершить чудо для подопечных «Дедморозим», которые проходят лечение.

- В сообществе «Мой город Пермь» я увидела запись о том, что детям нужны «коробки храбрости», — рассказывает Надежда. — Все мы знаем, что любым детям нравится играть, а особенно малышам, которые лежат в больницах. Одна моя знакомая рассказала о том, что иногда молодожены просят гостей вместо букетов приносить игрушки для детей. Я рассказала об этом своему будущему мужу, он с радостью меня поддержал. Обычно на свадьбу дарят много цветов, их потом некуда девать, и они вянут. На свадьбе было 55 гостей, каждый пришел с подарочком. Все нас поддержали.

После свадьбы Александр и Надежда принесли игрушки в штаб «Дедморозим». Сотрудники фонда передадут их мальчишкам и девчонкам за смелость во время прохождения лечения и обследований.

- Благодарим семью Чистоусовых и гостей, которые поддержали их затею! А Надежде и Александру желаем счастливых лет совместной жизни! Если и вы хотите добавить чудес в ваше событие, напишите координатору чудес благотворительного фонда «Дедморозим» Анастасии Рыловой. Чудеса верят в вас!