Рулевой-моторист изнасиловал 17-летнюю девушку в каюте плавучего крана в Пермском крае

Возбуждено уголовное по статье «изнасилование несовершеннолетней» Фото: Василий Вахрин

В ночь с 29 на 30 июля пьяный 24-летний рулевой-моторист речного буксира проник в каюту команды судна плавучего крана, который плыл по фарватеру по Каме в районе Краснокамска. В каюте находилась 17-летняя девушка, молодой человек ударил ее по лицу и изнасиловал.

Злодея задержали и возбудили уголовное дело по статье «изнасилование несовершеннолетней».

- Следователями и криминалистами осмотрели судно, изъяли вещественные доказательства, допросили членов экипажа плавкрана, потерпевшую и подозреваемого, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская, биологическая, генетическая, психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.